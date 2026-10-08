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Сычёв отреагировал на возможное возвращение Головина в РПЛ

Дмитрий Сычёв считает, что Александру Головину пока нет смысла возвращаться в чемпионат России.
Фото: Getty Images
Экс-игрок национальной команды отметил, что полузащитник сохраняет высокий уровень и остаётся заметной фигурой во французском футболе.

- Возраст - точно не повод возвращаться в РПЛ. Головин достойно выступает в Европе, является лидером "Монако".

Я смотрю чемпионат Франции - видно, что Головин там выделяется, - сказал Сычёв "РБ Спорт".

В конце летнего трансферного окна интерес к 30-летнему полузащитнику проявляли "Спартак" и "Зенит". Сам Головин позднее подтвердил контакты с обоими клубами, но в итоге остался в "Монако".

За французский клуб россиянин выступает с лета 2018 года. Его действующий контракт рассчитан до июня 2029 года.

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