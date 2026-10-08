Сычёв отреагировал на возможное возвращение Головина в РПЛ

- Возраст - точно не повод возвращаться в РПЛ. Головин достойно выступает в Европе, является лидером "Монако".
Я смотрю чемпионат Франции - видно, что Головин там выделяется, - сказал Сычёв "РБ Спорт".
В конце летнего трансферного окна интерес к 30-летнему полузащитнику проявляли "Спартак" и "Зенит". Сам Головин позднее подтвердил контакты с обоими клубами, но в итоге остался в "Монако".
За французский клуб россиянин выступает с лета 2018 года. Его действующий контракт рассчитан до июня 2029 года.