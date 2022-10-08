21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации.
"По состоянию на сегодня Вендел остается в России", - приводит слова агента РБ Спорт.
Полузащитник Вендел перешел в "Зенит" 2 года назад - в октябре 2020 года. В нынешнем сезоне 25-летний игрок провел 15 матчей во всех турнирах, на его счету 7 забитых мячей и 2 результативные передачи. В общей сложности за сине-бело-голубых он сыграл в 70 матчах и забил 13 голов.
Контракт Вендела с "Зенитом" рассчитан до лета 2027 года. Соглашение с петербуржцами бразилец продлил минувшим летом.
Агент Вендела сообщил, что игрок не думает об отъезде из России
Тьяго Рибейро, агент полузащитника "Зенита" Вендела, рассказал, что его клиент не намерен уезжать из России.
Фото: ФК "Зенит"