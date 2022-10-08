Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Факел
1 - 1 1 1
ЗенитЗавершен
ЦСКА
1 - 1 1 1
ДинамоЗавершен
Сочи
19:00
ЛокомотивНе начат
П1 2.04X 3.75П2 3.3

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Борнмут
2 - 1 2 1
Лестер СитиЗавершен
Ньюкасл
5 - 1 5 1
БрентфордЗавершен
Челси
3 - 0 3 0
ВулверхэмптонЗавершен
Манчестер Сити
4 - 0 4 0
СаутгемптонЗавершен
Брайтон
19:30
ТоттенхэмНе начат
П1 2.65X 3.3П2 2.75

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Альмерия
3 - 1 3 1
Райо ВальеканоЗавершен
Атлетико
2 - 1 2 1
Жирона2 тайм
П1 1.05X 9.25П2 180
Севилья
19:30
АтлетикНе начат
П1 3.2X 3.4П2 2.31
Хетафе
22:00
РеалНе начат
П1 5.8X 4.2П2 1.58

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Сассуоло
1 - 2 1 2
ИнтерЗавершен
Милан
0 - 0 0 0
Ювентус1 тайм
П1 2.16X 3.25П2 3.5
Болонья
21:45
СампдорияНе начат
П1 2.2X 3.45П2 3.4

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Байер
4 - 0 4 0
Шальке-04Завершен
Майнц
1 - 1 1 1
РБ ЛейпцигЗавершен
Аугсбург
1 - 1 1 1
ВольфсбургЗавершен
Бохум
3 - 0 3 0
АйнтрахтЗавершен
Боруссия Д
19:30
БаварияНе начат
П1 4.1X 4.3П2 1.77

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Марсель
1 - 1 1 1
АяччоПерерыв
П1 1.75X 2.75П2 7.25
Реймс
22:00
ПСЖНе начат
П1 9X 6П2 1.32
Сделать ставку

Агент Вендела сообщил, что игрок не думает об отъезде из России

Тьяго Рибейро, агент полузащитника "Зенита" Вендела, рассказал, что его клиент не намерен уезжать из России.
Фото: ФК "Зенит"
21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации.

"По состоянию на сегодня Вендел остается в России", - приводит слова агента РБ Спорт.

Полузащитник Вендел перешел в "Зенит" 2 года назад - в октябре 2020 года. В нынешнем сезоне 25-летний игрок провел 15 матчей во всех турнирах, на его счету 7 забитых мячей и 2 результативные передачи. В общей сложности за сине-бело-голубых он сыграл в 70 матчах и забил 13 голов.

Контракт Вендела с "Зенитом" рассчитан до лета 2027 года. Соглашение с петербуржцами бразилец продлил минувшим летом.


Вендел Зенит
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Агент Вендела сообщил, что игрок не думает об отъезде из России
Терюшков: "Химки" готовы на зимних сборах сыграть с крымским клубом
ЦСКА и "Динамо" сыграли вничью в московском дерби 24
Семак - о Fan ID: все мы теряем от того, что недостаточное количество болельщиков ходит на трибуны 1
«Зенит» оступился в Воронеже, но радоваться преследователям пока рано
Камано и Игнатьев - в стартовом составе "Локомотива" на матч с "Сочи" 1
Семак: Малком и Клаудиньо не передумали получать российское гражданство 2
Малком пожаловался на газон после ничьей "Зенита" с "Факелом" 5
"Венеция" Черышева уступила дома "Бари"
Лепехин - о ничьей с "Факелом": "Зенит" допустил недооценку соперника 1 эксклюзив
Фигуристы Трусова и Кондратюк нанесли символический удар по мячу перед матчем ЦСКА - "Динамо" (видео)
У "Зенита" 2 победы в 5 последних матчах 1
Тренер "Динамо" Йоканович: команда недовольна результатами в последних матчах
Агент Малкома и Клаудиньо рассказал, что не обсуждал с футболистами возможность выступать за сборную России 2
Дивеев: здоровье - нормально. Становится получше
"Зенит" на выезде не смог обыграть "Факел" 55
Лахтер: Алиев - нелюдь! Как можно бить беременную жену?! 4
Губерниев: Быстров - известный специалист по домашнему насилию. Пожелаю, чтобы он сам никогда не стал жертвой 5
ЦСКА - "Динамо": стартовые составы на московское дерби 2
Агент Лахтер: Головин играет в компьютерные игры до четырех утра! В "Монако" знают, штрафуют, но ничего не меняется 8
Глава пресс-службы "Базеля": мы очень рады, что Чалов много забивает за ЦСКА 2
Руни - о спаде Роналду: время настигает всех нас
Аршавин: мне нравится Смолов, но для этого "Динамо" он тормозит игру 1
"РБ Спорт": травма защитника "Крыльев" Горшкова помешает ему сыграть со "Спартаком"
Газзаев: если Захарян продолжит так играть за "Динамо", то о европейском клубе может не мечтать 2
"Матч ТВ": Сергеев пропускает матч с "Факелом" из-за недомогания
Кассьерра - в стартовом составе "Зенита" на матч с "Факелом" 2
Спортивный директор "Лацио" Таре: неправда, что мы интересовались Сазоновым 1
Агент Бальде: на следующей неделе нам пришлют мотивировку решения по отстранению Кейта
Тедеско претендует на пост главного тренера "Саутгемптона"
Все новости
-