Илья травмировался в самом начале игры. Его на 13-й минуте заменил полузащитник Дамьен Ле Таллек.
"Пока не знаю, насколько серьезное повреждение. Нужно провести обследование. Завтра-послезавтра будет результат. По ощущениям тяжело сказать, пока непонятно. Будем надеяться на лучшее", - приводит слова Кутепова Sport24.
Защитник Илья Кутепов пополнил состав "Торпедо" летом на правах свободного агента. За "автозаводцев" 29-летний футболист дебютировал в матче 5-го тура РПЛ против "Оренбурга" (0:1), в котором он получил красную карточку. В общей сложности Илья за "Торпедо" сыграл в 8 матчах во всех турнирах, в них он результативными действиями не отметился.
Предыдущим клубом Кутепова был "Спартак".
Кутепов - о своей травме в матче с "Пари НН": будем надеяться на лучшее
Защитник "Торпедо" Илья Кутепов рассказал о своей травме, которую он получил в матче 12-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) против "Пари НН" (0:0).
Фото: ФК "Торпедо"