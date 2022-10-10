Ранее Терюшков объявил об уходе из этого органа, чтобы он мог открыто высказывать позицию о происходящем в российском футболе.
"В целом, я не касался попечительского совета и руководства. Какую роль там играет и играл Терюшков… Насколько я знаю, он никаких решений не принимал. Решение по тренеру или по игроку точно не он принимает. Мне сложно сказать, я там не нахожусь", - приводит слова Юрана РИА Новости.
В начале нового сезона РПЛ Юран со скандалом покинул "Химки", после чего подмосковную команду недолго тренировал Николай Писарев, которого сменил Спартак Гогниев.
Ранее Юран сообщил, что продолжает вести переговоры с клубом РПЛ. Также российский специалист рассказывал, что встречался с бывшим спортивным директором "Спартака" Лукой Каттани перед тем, как красно-белые объявили о назначении Гильермо Абаскаля.
Экс-тренер "Химок" Юран заявил, что Терюшков не принимал решений в клубе
Бывший главный тренер "Химок" Сергей Юран высказался об уходе их попечительского совета клуба Романа Терюшкова.
Фото: ФК "Химки"