Матчи Скрыть

Булыкин заявил, что "Краснодар" отдал "Зениту" чемпионство

Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин подвёл итоги победы "Зенита" в Российской Премьер-Лиге сезона 2025/2026.
Фото: ФК "Зенит"
Чемпионом страны стал "Зенит". За тур до конца чемпионата питерцы обеспечили себе двухочковый отрыв от "Краснодара", который в 29 туре проиграл московскому "Динамо" (1:2). По мнению Булыкина, бело-голубые фактически помогли питерцам завоевать титул.

"Вряд ли кто-то сомневался, что "Зенит" выиграет. Учитывая, что "Ростову" вообще уже ничего не нужно было в этом сезоне. У "Зенита", наоборот, была цель — чемпионство.

В матче с "Динамо" "Краснодар" сам отдал чемпионство "Зениту". Динамовцы тоже молодцы — им уже ничего не было нужно, но они всё равно бились и сделали результат, который помог "Зениту". Поэтому "Динамо" фактически помогло "Зениту" стать чемпионом", — отметил Булыкин в беседе с "Чемпионатом".

В итоговой турнирной таблице РПЛ "Зенит" сохранил 2 очка отрыва от "Краснодара", который в прошлом сезоне выиграл чемпионат впервые в своей истории. 24 мая краснодарцы сыграют со "Спартаком" в суперфинале Кубка России.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится