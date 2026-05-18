Булыкин заявил, что "Краснодар" отдал "Зениту" чемпионство

"Вряд ли кто-то сомневался, что "Зенит" выиграет. Учитывая, что "Ростову" вообще уже ничего не нужно было в этом сезоне. У "Зенита", наоборот, была цель — чемпионство.
В матче с "Динамо" "Краснодар" сам отдал чемпионство "Зениту". Динамовцы тоже молодцы — им уже ничего не было нужно, но они всё равно бились и сделали результат, который помог "Зениту". Поэтому "Динамо" фактически помогло "Зениту" стать чемпионом", — отметил Булыкин в беседе с "Чемпионатом".
В итоговой турнирной таблице РПЛ "Зенит" сохранил 2 очка отрыва от "Краснодара", который в прошлом сезоне выиграл чемпионат впервые в своей истории. 24 мая краснодарцы сыграют со "Спартаком" в суперфинале Кубка России.