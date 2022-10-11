Агент Идову: Брайан не получал денег с июня. "Химки" обещали, но так и не заплатили. В клубе происходит что-то странное

Футбольный агент Вильям Д'Авила заявил, что "Химки" до сих пор не закрыли долги перед Брайаном Идову.

Фото: ФК "Химки"





Напомним, что вчера в СМИ прошла информация о том, что главный тренер "Химок" – Никаких выплат не было, последнюю зарплату Брайан получил в июне – с тех пор никаких денег клуб. Он обещал, но так ничего и не заплатил. Там происходит что-то очень странное, – цитирует агента "РБ Спорт" Напомним, что вчера в СМИ прошла информация о том, что главный тренер "Химок" Спартак Гогниев после игры двенадцатого тура РПЛ против "Урала" отстранил от тренировочного процесса трех футболистов. Брайан Идову – в их числе. "Химки" занимают пятнадцатое (предпоследнее) место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав восемь очков в двенадцати играх.