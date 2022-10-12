- Такая проблема во всех чемпионатах есть, не только российском. Хотя в Испании почти все мои товарищи, с которыми играл, тренируют - кто в высшей, кто в первой лиге. У нас дело обстоит немножко иначе. В России, чтобы "попасть в струю", нужно уметь выстраивать отношения с околофутбольными людьми, - цитирует Ледяхова "Чемпионат".
54-летний экс-полузащитник московского "Спартака" Игорь Ледяхов в ходе своей тренерской карьеры самостоятельно работал с ярославским "Шинником", волгоградским "Ротором", грозненским "Ахматом" и калининградской "Балтикой". Последним клубом Ледяхова стала "Балтика", которую он покинул в 2018 году после 7 поражений в 13 сыгранных матчах.
Ледяхов: в России, чтобы "попасть в струю", нужно уметь выстраивать отношения с околофутбольными людьми
Экс-главный тренер "Шинника", "Ротора", "Ахмата" и калининградской "Балтики" Игорь Ледяхов объяснил долгую паузу в тренерской работе.
Фото: "Спорт-Экспресс"