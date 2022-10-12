– Я бы поставил на пост главного тренера "Локомотива" Дмитрия Лоськова в дуэте с Олегом Пашининым. Эти люди долго верой и правдой служили клубу. Приведите в команду людей, для которых "Локомотив" не просто название, а часть жизни, – передает слова Соломатина "Metaratings".
Напомним, что в минувшие выходные "Локомотив" официально объявил об уходе из клуба главного тренера Йозефа Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна. Случилось это в субботу, 8 октября, почти сразу после финального свистка игры 12-ого тура РПЛ "Сочи" - "Локомотив". Подопечные Циннбауэра уступили сопернику со счетом 0:4. После двенадцати сыгранных туров "Локомотив" идет четырнадцатым в турнирной таблице, имея девять очков.
Соломатин: я бы выбрал главным тренером "Локомотива" Лоськова в дуэте с Пашининым. Они верой и правдой служили клубу
Бывший футболист "Локомотива" Андрей Соломатин предложил назначить Дмитрия Лоськова на пост главного тренера "железнодорожников".
Фото: ФК "Локомотив"