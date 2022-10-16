Ранее стало известно, что московский "Спартак" назначил экс-нападающего клуба Никиту Баженова на созданную новую должность менеджера по игрокам, находящимся в аренде.
"Баженова пригласил клуб. Для России должность менеджера по игрокам в аренде - новая. Никита переговорил с руководителями - со спортивным директором, с гендиректором. С 17 октября он приступает к работе в клубе", - приводит слова Зеленова Metaratings.
До этого Баженов защищал цвета столичного коллектива в качестве игрока – он провел в составе клуба 2004-2010 год и четырежды становился серебряным медалистом национального чемпионата.
"Спартак" занимает третье место в текущем розыгрыше Премьер-лиги – при равенстве очков с "Ростовом" красно-белые располагаются ниже из-за преимущества южан по результатам личных встреч.
Глава пресс-службы "Спартака" Зеленов: Баженова пригласил клуб, для России это новая должность
Глава пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов объяснил приглашение бывшего игрока красно-белых Никиты Баженова в клуб.
Фото: ФК "Спартак"