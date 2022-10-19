"Увольнение Кононова? Не надо об этом спрашивать. Это наши внутренние дела", - цитирует Аджоева "РБ Спорт".
Напомним, Олег Кононов возглавил "Арсенал" летом этого года, когда команда вылетела в Первую лигу. Под его руководством туляки провели 15 матчей, в которых одержали 6 побед, 4 раза сыграли вничью и 5 раз уступили. После 14 туров "Арсенал" занимает 7-е место в Первой лиге, набрав 22 очка. При этом команда проиграла в двух последних матчах
Аджоев - о возможном увольнении Кононова из "Арсенала": это наши внутренние дела
Президент "Арсенала" Гурам Аджоев не стал комментировать возможное увольнение Олега Кононова из клуба.
Фото: ТАСС