"Я вижу тут ещё такой ракурс: мы сейчас находимся в непростой международной обстановке. При этом к нам продолжают приезжать люди, которые уважают нашу страну. Они заслуживают более корректного отношения. Абаскаль — как раз из таких людей", - приводит слова Гаджиева "Матч ТВ".
В 13-м туре ЦСКА на своем поле сыграл вничью со "Спартаком" в 13-м туре РПЛ (2:2). В перерыве встречи произошла конфликтная ситуация между Владимиром Федотовым и Гильермо Абаскалем, в ходе которой наставник ЦСКА назвал испанца клоуном и использовал нецензурную лексику. В итоге оба специалиста приглашены на заседание КДК РФС.
Напомним, Гильермо Абаскаль стал главным тренером "Спартака" летом этого года. До этого он возглавлял швейцарский "Базель".
Гаджиев: к нам продолжают приезжать люди, которые уважают нашу страну. Абаскаль заслуживает более корректного отношения
Российский тренер Гаджи Гаджиев заявил, что наставник "Спартака" Гильермо Абаскаль достоин большего уважения со стороны коллег.
Фото: ФК "Спартак"