- Хочется отметить, что в "Химках" немало игроков, которые так или иначе были связаны со "Спартаком", находились в системе красно-белых. В этом матче они должны быть более чем мотивированы. Уверен, что простой игры у спартаковцев не получится. В том, что "Химки" дадут бой "Спартаку", я даже не сомневаюсь, - цитирует Бояринцева Matchtv.ru.
Перед началом 14 тура Российской премьер-лиги московский "Спартак" занимает вторую строчку турнирной таблицы с 26 очками, отставание от лидирующего "Зенита" составляет 7 очков. "Химки" набрали 9 очков и находятся на 15 месте - в зоне прямого вылета, при этом красно-черные не могут победить в течение 13 матчей во всех турнирах. В составе подмосковного клуба есть большое количество футболистов, прошедших через систему "Спартака" - Денис Глушаков, Резиуан Мирзов, Александр Руденко, Денис Давыдов, Антон Митрюшкин, Аяз Гулиев, Александр Зуев, Александр Ломовицкий.
Безвыигрышная серия "Химок" после увольнения Юрана достигла 13 матчей
Бояринцев: "Химки" дадут бой "Спартаку", я даже не сомневаюсь
Фото: РПЛ