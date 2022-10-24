Напомним, ранее сообщалось, что священник посетил домашний стадион "Химок" на прошлой неделе. Отмечалось, что так в клубе хотели снять "проклятье", которое, по мнению руководства, связано с неудачными результатами команды.
"Если в команде много верующих, то приглашение священника - это нормальная ситуация. Батюшка может помочь, если только команда готова к этой помощи. В "Амкаре" тоже была тяжелая ситуация, и мы приглашали батюшку. Нам тогда он помог", - цитирует Гаджиева "РБ Спорт".
"Химки" накануне в гостях разгромно проиграли "Спартаку" (0:5). Свою последнюю победу подмосковная команда одержала еще в августе, когда ее возглавлял Сергей Юран. С тех пор клуб успел назначить и уволить Николая Писарева. Сейчас главным тренером "Химок" является Спартак Гогниев, с которым команда все еще не может одержать победу.
Гаджиев - о "Химках": приглашение священника - это нормальная ситуация. Батюшка может помочь
Российский тренер Гаджи Гаджиев прокомментировал информацию о том, что "Химки" обратились к священнослужителю с просьбой помочь прервать серию неудач.
Фото: ФК "Химки"