Напомним, ранее сообщалось, что священник посетил домашний стадион "Химок" на прошлой неделе. Отмечалось, что так в клубе хотели снять "проклятье", которое, по мнению руководства, связано с неудачными результатами команды.
"Могу поаплодировать клубу! Молодцы! Я верующий человек, в этом нет ничего страшного, я поддерживаю это решение. "Химки" вызывали священника не для того, чтобы снять сглаз или избавиться от нечистых сил. Нужно было поддержать православный дух, мы очень бережно относимся к своей вере. Во все свои битвы мы идем с Богом", - цитирует Терюшкова "СЭ".
"Химки" накануне в гостях разгромно проиграли "Спартаку" (0:5). Свою последнюю победу подмосковная команда одержала еще в августе, когда ее возглавлял Сергей Юран. С тех пор клуб успел назначить и уволить Николая Писарева. Сейчас главным тренером "Химок" является Спартак Гогниев, с которым команда все еще не может одержать победу.
Терюшков - о приглашении священника на стадион "Химок": во все свои битвы мы идем с Богом
Бывший член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков прокомментировал информацию о том, что клуб пригласил священника на стадион.
Фото: ТАСС