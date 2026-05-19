В руководстве "Локомотиве" ответили на вопрос о возможном уходе Фассона

- Он продлит контракт, молодец. Можно сказать, практически наш воспитанник (улыбается).
Мы Фассона любим, его ценят болельщики. Уверен, он принесет много пользы клубу. Переговоры были непростые. Уверен, Лукас принял абсолютно правильное решение, - цитирует Нагорных "СЭ".
Лукас Фассон выступает за московский "Локомотив" с лета 2022 года, всего он провел за клуб во всех турнирах 78 матчей и записал на свой счет три забитых мяча и четыре голевые передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего бразильца в 4 миллиона евро, его контракт с клубом рассчитан до конца текущего сезона.
Напомним, что по итогам сезона-2025/26 команда Михаила Галактионова завоевала бронзовые медали чемпионата России. В 30 туре РПЛ "железнодорожники" на выезде уступили ЦСКА со счетом 1:3.