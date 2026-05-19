В руководстве "Локомотива" оценили результаты команды: сегодня "Локо" сделал максимум

Председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных оценил результаты команды.
Фото: ФК "Локомотив"
По словам Нагорных, бронзовые медали - максимум, которого сегодня мог достичь "Локомотив".

- Мы реалисты, всегда должны стоять на твердой опоре, а не витать в облаках. Сегодня "Локомотив" сделал максимум — с тренерами, спортсменами и фанатами.

Хочу поблагодарить болельщиков, которые пришли на матч с ЦСКА. Мы играли в гостях, но нам было комфортно, - цитирует Нагорных "СЭ".

В 30 туре Российской Премьер-Лиги московский "Локомотив" на выезде уступил ЦСКА в матче 30 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 1:3. В параллельном матче столичный "Спартак" на выезде сыграл вничью с махачкалинским "Динамо" - 0:0. Таким образом, команда Михаила Галактионова стала обладателем бронзовых медалей - "железнодорожники" набрали 53 очка в 30 встречах.

