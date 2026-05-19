Семин оценил работу Гусева в "Динамо"

- Как по мне, Ролан Александрович хорошо выполнил свою работу за этот короткий период. Как будет дальше, доверят ли ему, не могу сказать. Тренерская работа сложная, тем не менее Гусев справился хорошо.
Скажу так: Ролан Александрович работал уверенно, достойно, поэтому у него есть все основания, чтобы его контракт был продлен, - цитирует Семина "СЭ".
Ролан Гусев был назначен на пост главного тренера московского "Динамо" в декабре прошлого года, контракт с ним рассчитан до конца сезона-2025/26. Напомним, что в первой части завершившегося сезона наставником бело-голубых был Валерий Карпин, который на данный момент продолжает работу в национальной команде России.
По итогам сезона-2025/26 столичный клуб занял седьмое место в чемпионате России, набрав 45 очков в 30 встречах. Сообщалось, что бело-голубые могут назначить Сандро Шварца на пост главного тренера - немецкий специалист работал в клубе с 2020 по 2022 год.