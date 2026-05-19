Губерниев назвал два главных разочарования сезона РПЛ

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что его разочаровало в прошедшем сезоне РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА
По словам Губерниева, его разочаровала работа Челестини в ЦСКА и работа Карпина в "Динамо".

- Разочарование сезона — ЦСКА с Челестини. Еще раз хочу сказать — абсолютно нулевой тренер, в чем лишний раз убедилась вся страна, включая футболистов ЦСКА. Это первое. Второе — меня разочаровал Карпин в "Динамо", - приводит слова Губерниева "Матч ТВ".

Фабио Челестини был главным тренером ЦСКА с июля по май, под его руководством команда стала обладателем Суперкубка России. На данный момент исполняющим обязанности главного тренера красно-синих является Дмитрий Игдисамов.

Валерий Карпин был наставником московского "Динамо" с июня по ноябрь прошлого года. В декабре столичный клуб объвяил о назначении Ролана Гусева на пост главного тренера, соглашение с ним рассчитано до конца сезона-2025/26.

