Матчи Скрыть

Анчелотти вызвал двух игроков "Зенита" в сборную Бразилии на ЧМ-2026

Наставник сборной Бразилии Карло Анчелотти включил в окончательный состав на чемпионат мира 2026 года сразу двух представителей "Зенита".
Фото: Getty Images
В заявку национальной команды попали защитник Дуглас Сантос и нападающий Луис Энрике.

На групповом этапе мирового первенства бразильцы сыграют с Марокко, Шотландией и Гаити. Турнир пройдёт с 11 июня по 19 июля.

Для обоих игроков вызов в сборную пришёл сразу после успешного завершения сезона в России. Несколькими днями ранее футболисты помогли "Зениту" выиграть чемпионский титул.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится