"Думаю, 0:5 точно не по игре. Что происходит? Пропустили пять, не забили свои моменты. Нечего сказать. Пропустили быстрые голы. Надо разбирать, второй гол — это свои ошибки. После первых двух голов, вроде, выровняли ситуацию. Были моменты, но не забили", - приводит слова Магомедова "СЭ".
Напомним, "Химки" в гостях разгромно проиграли "Спартаку" в матче 14-го тура РПЛ (0:5). В составе красно-белых отличились Шамар Николсон (дубль), Михаил Игнатов, Павел Мелешин и Павел Маслов. После этого поражения "Химки" продолжают занимать предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата России. При этом команда все еще ни разу не побеждала с момента ухода Сергея Юрана в августе. Сейчас клуб возглавляет Спартак Гогниев, который успел сменить ранее уволенного Николая Писарева.
Полузащитник "Химок" Магомедов: 0:5 от "Спартака" не по игре
Полузащитник "Химок" Бутта Магомедов считает, что его команда не заслуживала разгромное поражение от "Спартака".
Фото: ФК "Химки"