"Урал" уступил махачкалинскому "Динамо" в домашнем переходном матче

Фото: ФК "Динамо" Махачкала

Единственный гол в мачте забил ангольский нападающий Миро.Ответная встреча состоится 23 мая на "Анжи-Арене". Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.Миро, 5.Селихов, Малькевич (Маргасов, 82), Итало, Бегич, Мамин, Сунгатулин, Лео Кордейро (Иванисеня, 90), Ишков, Богомольский (Морозов, 69), Железнов, Секулич (Марков, 82).Карабашев, Табидзе, Алибеков, Ахмедов, Аззи, Сундуков (Сандрачук, 69), Эль-Мубарик, Мрезиг (Аларкон, 83), Джабраилов (Глушков, 46), Миро (Мастури, 69), Агаларов (Джавад, 56).Малькевич, 74, Сандрачук, 79, Глушков, 81.