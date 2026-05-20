Урал
0 - 1
Динамо Мх
Ротор
0 - 2
Акрон

Фрайбург
22:00
Астон Вилла

"Урал" уступил махачкалинскому "Динамо" в домашнем переходном матче

Махачкалинское "Динамо" одержало победу над екатеринбургским "Уралом" со счетом 1:0.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
Единственный гол в мачте забил ангольский нападающий Миро.

Ответная встреча состоится 23 мая на "Анжи-Арене". Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.

Чемпионат России

Переходные матчи. Первый матч

Гол: Миро, 5.

"Урал": Селихов, Малькевич (Маргасов, 82), Итало, Бегич, Мамин, Сунгатулин, Лео Кордейро (Иванисеня, 90), Ишков, Богомольский (Морозов, 69), Железнов, Секулич (Марков, 82).

"Динамо" Махачкала: Карабашев, Табидзе, Алибеков, Ахмедов, Аззи, Сундуков (Сандрачук, 69), Эль-Мубарик, Мрезиг (Аларкон, 83), Джабраилов (Глушков, 46), Миро (Мастури, 69), Агаларов (Джавад, 56).

Предупреждения: Малькевич, 74, Сандрачук, 79, Глушков, 81.

