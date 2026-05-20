Команда из Тольятти сделала серьёзную заявку на сохранение места в Премьер-лиге. Оба мяча в ворота волгоградцев забил Беншимол. Форвард открыл счёт уже в компенсированное к первому тайму время, а вскоре после перерыва оформил дубль.
Ответная игра состоится 23 мая.
Переходные матчи. Первый матч
Голы: Беншимол, 45+1, 51.
"Ротор": Чагров, Коротков (Дадич, 73), Клещенко, Данилкин, Шильников (Бардыбахин, 89), Покидышев, Трошечкин, Макаров, Давидян (Хохлачёв, 46), Азнауров (Симонян, 63), Эльдарушев (Алиев, 63).
"Акрон": Тереховский, Роча, Бокоев, Фернандес (Попенков, 78), Эсковаль, Джурасович (Хосонов, 70), Бистрович (Джаковац, 78), Марадишвили (Лончар, 46), Болдырев, Беншимол (Пестряков, 59), Дзюба.
Предупреждения: Шильников, 20.
"Акрон" уверенно обыграл "Ротор" в первом стыковом матче
"Акрон" обыграл "Ротор" в первом стыковом матче за право сыграть в РПЛ сезона-2026/2027 - 2:0.
