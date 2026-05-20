Экс-игрок "Динамо": не факт, что Гусев уйдет

"Это решение руководства - значит, они видят, что "Динамо" нужен другой специалист. Что касается Гусева - не факт, что он уйдёт, возможно, он останется в штабе того же Шварца.Пока преждевременно делать выводы и давать прогнозы", - сказал Точилин "Советскому спорту".
Ролан Гусев стал главным тренером московского "Динамо" в конце декабря 2025 года. В текущем сезоне под его руководством команда провела 20 матчей, одержала 9 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 6 поражений.
Ранее в СМИ появилась информация, что наставником бело-голубых станет Сандро Шварц. Немецкий специалист возглавлял клуб с 2020 по 2022 год.