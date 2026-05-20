Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Урал
0 - 1 0 1
Динамо МхЗавершен
Ротор
0 - 2 0 2
Акрон2 тайм

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Фрайбург
22:00
Астон ВиллаНе начат

Экс-игрок "Динамо": не факт, что Гусев уйдет

Экс-игрок "Динамо" Александр Точилин высказался о возможном назначении Сандро Шварца главным тренером клуба.
Фото: ФК "Динамо"
Александр Точилин заявил, что Ролан Гусев может остаться в тренерском штабе "Динамо".

"Это решение руководства - значит, они видят, что "Динамо" нужен другой специалист. Что касается Гусева - не факт, что он уйдёт, возможно, он останется в штабе того же Шварца.
Пока преждевременно делать выводы и давать прогнозы", - сказал Точилин "Советскому спорту".

Ролан Гусев стал главным тренером московского "Динамо" в конце декабря 2025 года. В текущем сезоне под его руководством команда провела 20 матчей, одержала 9 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 6 поражений.

Ранее в СМИ появилась информация, что наставником бело-голубых станет Сандро Шварц. Немецкий специалист возглавлял клуб с 2020 по 2022 год.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится