Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Урал
0 - 1 0 1
Динамо Мх2 тайм
Ротор
19:30
АкронНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Фрайбург
22:00
Астон ВиллаНе начат

Ву - об игроке "Спартака": он напоминает мне Гарета Бэйла

Футболист "Спартака" Кристофер Ву высказался о своем одноклубнике.
Фото: ФК "Спартак"
Кристофер Ву заявил, что у Игоря Дмитриева есть все возможности стать хорошим игроком.

"Игорь немного напоминает мне Гарета Бэйла. Он такой быстрый и очень умный футболист. Он умеет очень быстро бегать, сильно прогрессирует. Он молодой. Есть все возможности стать крутым игроком", - сказал Ву в видео на Youtube-канале "Спартака".

Игорь Дмитриев выступает в составе московского "Спартака" с конца июля 2024 года. В текущем сезоне за клуб левый вингер провел 35 матчей, забил 2 гола и отдал 7 результативных передач.

Гарет Бэйл является пятикратным победителем Лиги чемпионов и трехкратным чемпионом Испании в составе мадридского "Реала".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится