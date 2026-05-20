Ву - об игроке "Спартака": он напоминает мне Гарета Бэйла

"Игорь немного напоминает мне Гарета Бэйла. Он такой быстрый и очень умный футболист. Он умеет очень быстро бегать, сильно прогрессирует. Он молодой. Есть все возможности стать крутым игроком", - сказал Ву в видео на Youtube-канале "Спартака".
Игорь Дмитриев выступает в составе московского "Спартака" с конца июля 2024 года. В текущем сезоне за клуб левый вингер провел 35 матчей, забил 2 гола и отдал 7 результативных передач.
Гарет Бэйл является пятикратным победителем Лиги чемпионов и трехкратным чемпионом Испании в составе мадридского "Реала".