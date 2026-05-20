По информации UOL, "Зенит" может предложить за Матеузиньо от 7 до 10 миллионов евро. Игрок с осторожностью относится к возможному переходу в российский чемпионат.
Матеузиньо выступает в составе бразильского "Коринтианса" с февраля 2024 года. В текущем сезоне за клуб правый защитник провел 28 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2028 года. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 7 миллионов евро.
"Зенит" готовит предложение по трансферу игрока "Коринтианса" - UOL
