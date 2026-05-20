Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Урал
0 - 1 0 1
Динамо МхЗавершен
Ротор
0 - 2 0 2
Акрон2 тайм

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Фрайбург
22:00
Астон ВиллаНе начат

"Зенит" готовит предложение по трансферу игрока "Коринтианса" - UOL

"Зенит" заинтересован в трансфере футболиста "Коринтианса".
Фото: IMAGO
По информации UOL, "Зенит" может предложить за Матеузиньо от 7 до 10 миллионов евро. Игрок с осторожностью относится к возможному переходу в российский чемпионат.

Матеузиньо выступает в составе бразильского "Коринтианса" с февраля 2024 года. В текущем сезоне за клуб правый защитник провел 28 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2028 года. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 7 миллионов евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится