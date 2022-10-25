– Когда "Зенит" играет в полную силу и не останавливается после 2:0, в нашем чемпионате так может быть с любой командой. И не важно, что "Сочи" – вице-чемпион. У них ушли лучшие футболисты. Но шанс бороться с "Зенитом" на футбольном поле есть всегда, нужно играть без ошибок, – приводит слова Быстрова "СЭ".
По итогам четырнадцати сыгранных туров "Зенит" занимает привычное первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. У команды Сергея Семака 36 очков, которые позволяют на данный момент опережать "Спартак" на семь баллов, а ЦСКА с "Ростовом" – на десять. В следующем туре "Зенит" на выезде сыграет с "Краснодаром", который идет пятым (24 очка). Два предыдущих соперника клуба из Санкт-Петербурга были обыграны с общим счетом 10:0 (3:0 на выезде с "Пари НН" и 7:0 дома с "Сочи").
Быстров: шанс бороться с "Зенитом" на футбольном поле есть всегда, нужно играть без ошибок
Экс-полузащитник "Зенита" Владимир Быстров высказался о победе петербургского клуба над "Сочи" (7:0) в матче 14-го тура Российской премьер-лиги.
Фото: Global Look Press