– "Зенит" – европейский гранд-клуб! Не зря к ним едут звезды, поэтому в Питере топ-команда на сегодня. В Европе не смогли себя показать, но тогда у состава был другой уровень. Посмотрим, что будет в будущем. За "Зенит" точно не стыдно. Они заслуженно всех обыгрывают. Стыдно, когда они плохо играли в ЛЧ, но это не их проблема, а всего российского футбола. Команда не виновата в том, что у нас низкий уровень чемпионата – "Зенит" взял и поглумился над "Сочи". Вот за эту команду стыдно, – цитирует Канчельскиса "РБ Спорт".
"Зенит" по итогам четырнадцати сыгранных туров занимает привычное первое место в турнирной таблице РПЛ. Вчера команда Сергея Семака на своем поле разгромно обыграла футбольный клуб "Сочи" со счетом 7:0. Голы забивали Иван Сергеев (дубль), Малком (дубль), Вендел, Вильмар Барриос и Густаво Мантуан. "Сочи" проигрывает в трех матчах подряд – помимо "Зенита" уступили "Уралу" в Кубке России и "Крыльям Советов" в предыдущем туре РПЛ. Летом у команды сменился главный тренер – Владимир Федотов ушел в ЦСКА. Также клуб покинули лучший нападающий Кассьерра и лучший центральный защитник Родригао – оба перешли в "Зенит". "Сочи" на данный момент занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.
Канчельскис: "Зенит" – европейский гранд-клуб, за который не стыдно
Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис высказался о "Зените", назвав команду Сергея Семака "европейским грандом".
Фото: ФК "Зенит"