– Малком и Клаудиньо хотят получить российское гражданство и смогут выступать за сборную России? Таких случаев много не только в спорте, но и в других профессиях, поэтому ничего плохого в этом нет. Это же нормально, когда люди переезжают работать, учиться или жить в другие страны. Я не против, – приводит слова Родниной "РБ Спорт".
Первые сообщения о возможном получении российского гражданства со стороны бразильских игроков "Зенита" Малкома и Клаудиньо появились в сентябре 2022 года. Эти намерения затем подтвердили и в самом клубе. Малком перешел в "Зенит" из "Барселоны" летом 2019 года. Клаудиньо перебрался в Санкт-Петербург летом 2021 года, до этого он играл за "РБ Брагантино". Контракты обоих футболистов с "Зенитом" действуют до лета 2027 года. Оба являются игроками основы команды Сергея Семака, а Малком на данный момент является одним из лучших бомбардиров чемпионата наряду с Промесом из "Спартака" и Сычевым из "Оренбурга".
Роднина – о натурализации Малкома и Клаудиньо: нормально, когда люди переезжают работать, учиться, жить в другие страны
Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина отреагировала на решение бразильских легионеров "Зенита" Малкома и Клаудиньо получить российское гражданство.
Фото: ФК "Зенит"