"Проект, который строит "Локомотив", показался мне очень перспективным. Ну и еще одной причиной, пусть и не главной, стала финансовая составляющая. Как и любому человеку мне хотелось повысить уровень своей жизни и быть более раскрепощенным в денежном плане", - приводит слова Педриньо Sport24.
Напомним, Педриньо перебрался в "Локомотив" в начале сентября из бразильского "РБ Брагантино". С того момента полузащитник провел 9 матчей в составе "железнодорожников", в которых забил 4 мяча и отдал 1 результативную передачу. При этом в последний раз он появился в стартовом составе команды в матче против "Сочи" (0:4), после которого клуб покинули Томас Цорн и Йозеф Циннбауэр
Педриньо - о переходе в "Локомотив": финансовая составляющая - одна из причин. Хотелось повысить уровень своей жизни
Полузащитник "Локомотива" Педриньо объяснил свой переход в российский клуб.
Фото: ФК "Локомотив"