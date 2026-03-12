Мостовой оценил игру "Спартака" после зимней паузы

"Единственное, что смущает в "Спартаке" - 10 пропущенных мячей за три матча.Блин, ну такое бывает. Вот три месяца назад все кричали, что ЦСКА в порядке, а сейчас они две игры проиграли. И что, они от этого стали плохой командой? Нет, конечно. Выиграют два тура, и опять начнут петь дифирамбы", - сказал Мостовой "Советскому спорту".
После возобновления сезона подопечные Хуана Карлоса Карседо провели 3 матча: в РПЛ одержали победу над тольяттинским "Акроном" (4:3) и "Сочи" (3:2), в рамках Кубка России потерпели поражение от московского "Динамо" (2:5).
На данный момент красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков в 20-ти встречах.