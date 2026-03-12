Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

Панатинаикос
20:45
БетисНе начат
Штутгарт
20:45
ПортуНе начат
Лилль
20:45
Астон ВиллаНе начат
Болонья
20:45
РомаНе начат
Ференцварош
23:00
БрагаНе начат
Ноттингем Форест
23:00
МидтьюлландНе начат
Сельта
23:00
ЛионНе начат
Генк
23:00
ФрайбургНе начат

Мостовой оценил игру "Спартака" после зимней паузы

Бывший игрок "Спартака" Александр Мостовой высказался о выступлении команды после возобновления сезона.
Фото: ФК "Спартак"
Александр Мостовой отметил, что "Спартак" пропустил 10 мячей в последних трех матчах.

"Единственное, что смущает в "Спартаке" - 10 пропущенных мячей за три матча.
Блин, ну такое бывает. Вот три месяца назад все кричали, что ЦСКА в порядке, а сейчас они две игры проиграли. И что, они от этого стали плохой командой? Нет, конечно. Выиграют два тура, и опять начнут петь дифирамбы", - сказал Мостовой "Советскому спорту".

После возобновления сезона подопечные Хуана Карлоса Карседо провели 3 матча: в РПЛ одержали победу над тольяттинским "Акроном" (4:3) и "Сочи" (3:2), в рамках Кубка России потерпели поражение от московского "Динамо" (2:5).

На данный момент красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков в 20-ти встречах.

