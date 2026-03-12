Форвард "Динамо" объяснил высокую результативность команды весной

"Правильная игра. Реализуем свои моменты. На этом не надо зацикливаться, надо забивать. Любая победа — 4:1 или 1:0 — это три очка. Хорошо, что забиваем много, но самое главное, что выигрывает команда", - сказал Сергеев "Чемпионату".
После возобновления сезона московское "Динамо" одержало три победы подряд. Подопечные Ролана Гусева победили "Крылья Советов" (4:0), "Спартак" (5:2) и ЦСКА (4:1).
На данный момент бело-голубые занимают седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 27 очков в 20-ти встречах.