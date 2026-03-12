Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

Панатинаикос
20:45
БетисНе начат
Штутгарт
20:45
ПортуНе начат
Лилль
20:45
Астон ВиллаНе начат
Болонья
20:45
РомаНе начат
Ференцварош
23:00
БрагаНе начат
Ноттингем Форест
23:00
МидтьюлландНе начат
Сельта
23:00
ЛионНе начат
Генк
23:00
ФрайбургНе начат

Форвард "Динамо" объяснил высокую результативность команды весной

Нападающий "Динамо" Иван Сергеев высказался о высокой результативности команды после возобновления сезона.
Фото: ФК "Динамо"
"Правильная игра. Реализуем свои моменты. На этом не надо зацикливаться, надо забивать. Любая победа — 4:1 или 1:0 — это три очка. Хорошо, что забиваем много, но самое главное, что выигрывает команда", - сказал Сергеев "Чемпионату".

После возобновления сезона московское "Динамо" одержало три победы подряд. Подопечные Ролана Гусева победили "Крылья Советов" (4:0), "Спартак" (5:2) и ЦСКА (4:1).

На данный момент бело-голубые занимают седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 27 очков в 20-ти встречах.

