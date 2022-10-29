"Ситуация с Абаскалем? Это обычные рабочие моменты, эмоции — не более того. Кем-то спродюсированные и пущенные в СМИ. У этой истории был продюсер? Получается, что да. Потому что мы разошлись и пожали руки, а в итоге оказалось, что где-то кто-то виноват. Хотели сделать виноватым меня почему-то", - сказал Федотов.
Напомним, ранее в перерыве матча 13-го тура РПЛ ЦСКА - "Спартак" (2:2) случился конфликт между Владимиром Федотовым и Гильермо Абаскалем. Главный тренер красно-белых пытался эмоционально доказать своему коллеге, что "армейцы" нарушили правила фейр-плей, когда забили первый гол в этой встрече. В ответ Федотов назвал испанца "клоуном" и предложил "ехать домой".
После этой игры КДК РФС наложил одноматчевую дисквалификацию на обоих тренеров, которую они отбыли в 14-м туре.
Источник: "Матч ТВ"
Федотов: ситуация с Абаскалем - спродюсированные в СМИ эмоции. Почему-то хотели сделать меня виноватым
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал скандал вокруг его конфликта с Гильермо Абаскалем из "Спартака".
Фото: ФК "Спартак" / ПФК ЦСКА