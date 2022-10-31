"Хочется отметить – у "Торпедо" есть огромный шанс закрепиться в РПЛ. Потому что другие клубы дают им этот шанс. Такие клубы, как "Химки", "Факел", "Пари НН", "Локомотив". Отрыв от них небольшой", – цитирует Бородюка Metaratings.
59-летний специалист начинал нынешний сезон в качестве главного тренера "Торпедо", но ушел в отставку в конце августа.
Столичный коллектив в 15-ти турах чемпионата России набрал 6 очков и занимает последнее место в турнирной таблице. Подопечные Андрея Талалаева отстают от команд из зоны стыковых матчей на 6 баллов.
Бородюк: "Химки", "Факел", "Локомотив" дают "Торпедо" огромный шанс закрепиться в РПЛ
Экс-главный тренер "Торпедо" Александр Бородюк поделился мнением о перспективах черно-белых остаться в РПЛ по итогам сезона.
Фото: "Спорт-Экспресс"