"Зенит" — гегемон в РПЛ. У Питера не просто хороший, а чемпионский состав. Раньше конкуренция была сильнее — чемпионство брали "Спартак", "Локомотив" и ЦСКА. Даже мы с "Краснодаром" претендовали… Но сегодня у "Зенита" нет конкурентов", - цитирует Ахмедова Sport24.
Ахмедов выступал в составе "Анжи" с 2011-го по 2014 год, а в 2014-2016 году защищал цвета "Краснодара".
"Зенит" становится обладателем золотых медалей Российской Премьер-лиги на протяжении последних четырех сезонов подряд. Последней командой, которая завоевала чемпионство до начала чемпионской серии сине-бело-голубых, является "Локомотив".
Ахмедов: раньше даже "Краснодар" претендовал на чемпионство, а сегодня у "Зенита" нет конкурентов
Экс-футболист "Анжи" и "Краснодара" Одил Ахмедов высказался о качестве подбора игроков в "Зените".
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