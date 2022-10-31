Ахмедов: раньше даже "Краснодар" претендовал на чемпионство, а сегодня у "Зенита" нет конкурентов

Экс-футболист "Анжи" и "Краснодара" Одил Ахмедов высказался о качестве подбора игроков в "Зените".

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Ахмедов выступал в составе "Анжи" с 2011-го по 2014 год, а в 2014-2016 году защищал цвета "Краснодара".



"Зенит" становится обладателем золотых медалей Российской Премьер-лиги на протяжении последних четырех сезонов подряд. Последней командой, которая завоевала чемпионство до начала чемпионской серии сине-бело-голубых, является "Локомотив". Зенит " — гегемон в РПЛ. У Питера не просто хороший, а чемпионский состав. Раньше конкуренция была сильнее — чемпионство брали " Спартак ", " Локомотив " и ЦСКА . Даже мы с "Краснодаром" претендовали… Но сегодня у "Зенита" нет конкурентов", - цитирует Ахмедова Sport24 Ахмедов выступал в составе "Анжи" с 2011-го по 2014 год, а в 2014-2016 году защищал цвета "Краснодара"."Зенит" становится обладателем золотых медалей Российской Премьер-лиги на протяжении последних четырех сезонов подряд. Последней командой, которая завоевала чемпионство до начала чемпионской серии сине-бело-голубых, является "Локомотив".