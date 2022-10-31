"Лучший тренер РПЛ сейчас — Сергей Семак. Лучший всегда тот, чья команда идет на первом месте. По всем показателям мы видим полное превосходство "Зенита", - приводит слова Газзаева Sport24.
"Зенит" лидирует в турнирной таблице РПЛ после окончания первого круга. В активе команды Сергея Семака 39 набранных очков, отрыв от "Спартака", идущего вторым, составляет 7 очков. В нынешнем розыгрыше чемпионата России сине-бело-голубые еще ни разу не проигрывали, трижды сыграв вничью.
"Зенит" становился чемпионом России на протяжении 4-х последних сезонов.
Газзаев: лучший тренер РПЛ - Семак. Полное превосходство по всем показателям
Экс-наставник ЦСКА Валерий Газзаев назвал Сергея Семака лучшим тренеров чемпионата России.
Фото: ФК "Зенит"