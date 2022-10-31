"Я понятия не имею, кто это в футбольном мире. Какое отношение она имеет к футболу? А на роль тренера я, в отличие от многих, никогда особо не лез…При чём здесь вообще хомяки и футбол? Если Салихова хочет узнать о футболе, то пусть в "Википедии" читает о Мостовом", - цитирует Мостового "Чемпионат".
Напомним, ранее Александр Мостовой, комментируя улучшившиеся результаты "Спартака", связал их с уходом Заремы Салиховой из клуба и медиапространства. В ответ Салихова привела список достижений "Спартака" во времена ее присутствия в команде и отметила, что Мостовой так и и не пригодился в профессиональном футболе в качестве тренера.
В этом году Александр Мостовой стал главным тренером клуба Медиалиги "Fight Nights"
Мостовой - о критике Заремы: хочет узнать о футболе - пусть читает обо мне в "Википедии"
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой ответил на слова Заремы Салиховой, указавшей на отсутствие у него тренерских успехов.
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