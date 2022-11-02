- Марио примет решение о своем будущем после чемпионата мира, - передает слова Машаду "РБ Спорт".
По завершении сезона-2021/2022 стало известно, что 32-летний правый защитник ЦСКА Марио Фернандес принял решение приостановить карьеру действующего игрока по семейным обстоятельствам и уехал в Бразилию. В прошедшем сезоне футболист принял участие в 30 матчах за красно-синих во всех турнирах, забил 3 гола и выполнил 1 результативный пас.
Марио Фернандес примет решение о своем будущем после ЧМ-2022
Агент экс-защитника ЦСКА и сборной России Марио Фернандеса Жорже Машаду рассказал о дальнейших планах футболиста.
Фото: ПФК ЦСКА