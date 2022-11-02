- Я думаю, меня, как и многих, удивляет позиция "Локомотива". Как бы у них тяжело ни складывалась ситуация с качеством игры, но я привык их видеть все-таки не в подвале турнирной таблицы, а в топ-5. Им стоит собраться и наладить свою игру, я не думаю, что они вылетят, но у нас уже были примеры с московским "Динамо" или с "Рубином", - приводит комментарий Малафеева "Чемпионат"
"Локомотив" располагается на 14 строчке в РПЛ, имея в своем активе 12 очков. В начале чемпионата красно-зеленых возглавлял немецкий специалист Йозеф Циннбауэр, но после разгромного поражения от "Сочи" (0:4) в 12 туре чемпионата России наставник вместе со спортивным директором Томасом Цорном был отправлен в отставку. Сейчас обязанности главного тренера исполняет экс-наставник "Локомотива-Казанки" Владимир Федоров.
Ранее СМИ сообщали, что главный тренер "Пари НН" Михаил Галактионов станет новым наставником "железнодорожников" после матча 17 тура РПЛ "Пари НН" - "Ахмат".
Малафеев – о положении "Локомотива": не думаю, что они вылетят, но были примеры "Динамо" и "Рубина"
Экс-голкипер "Зенита" Вячеслав Малафеев дал оценку положению "Локомотива" в РПЛ.
Фото: "Зенит"