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Федотов - о поражении от "Пари НН": я бы назвал это коллективным безумием

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал поражение от "Пари НН" (0:1).
Фото: ПФК ЦСКА
Напомним, ЦСКА на "ВЭБ Арене" уступил "Пари НН" в матче 16-го тура РПЛ. Единственный гол в этой встрече забил защитник нижегородцев Виктор Александров.

"Сказать, что у нас ничего не получилось, — ничего не сказать. Соперник отстаивал каждую частицу поля, бил и прессинговал: всё обсуждали, но ничего не смогли сделать. Не достучались, но я бы назвал это коллективным безумием. В этой ситуации даже выделить некого, чтобы кто-то успокоился", - цитирует Федотова "Чемпионат".

Из-за этого поражения красно-синие упустили возможность приблизиться к "Спартаку", который сегодня сыграл вничью с "Сочи" (1:1), но теперь отрыв наоборот увеличился до 4-х очков. В следующем матче команда Владимира Федотова сыграет в гостях против "Динамо". Встреча пройдет 13 ноября.


Федотов ЦСКА Пари НН
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