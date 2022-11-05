Напомним, ЦСКА на "ВЭБ Арене" уступил "Пари НН" в матче 16-го тура РПЛ. Единственный гол в этой встрече забил защитник нижегородцев Виктор Александров.
"Сказать, что у нас ничего не получилось, — ничего не сказать. Соперник отстаивал каждую частицу поля, бил и прессинговал: всё обсуждали, но ничего не смогли сделать. Не достучались, но я бы назвал это коллективным безумием. В этой ситуации даже выделить некого, чтобы кто-то успокоился", - цитирует Федотова "Чемпионат".
Из-за этого поражения красно-синие упустили возможность приблизиться к "Спартаку", который сегодня сыграл вничью с "Сочи" (1:1), но теперь отрыв наоборот увеличился до 4-х очков. В следующем матче команда Владимира Федотова сыграет в гостях против "Динамо". Встреча пройдет 13 ноября.
Федотов - о поражении от "Пари НН": я бы назвал это коллективным безумием
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал поражение от "Пари НН" (0:1).
Фото: ПФК ЦСКА