По данным источника, сине-бело-голубые подозревают футболиста в том, что он специально плохо сыграл против "Ахмата".
Напомним, ошибка Чистякова на 8-й минуте матча 16 тура РПЛ против "Ахмата" стала причиной второго пропущенного питерцами гола, который забил форвард грозненцев Мохамед Конате.
Сегодня стало известно, что 28-летний защитник выведен из основного состава "Зенита". Генеральный директор клуба Александр Медведев заявил, что с Чистяковым был проведен "мужской разговор".
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": в "Зените" подозревают, что Чистяков плохо сыграл против "Ахмата" намеренно
Защитник "Зенита" Дмитрий Чистяков мог быть выведен из основного состава из-за подозрений клуба.
Фото: ФК "Зенит"