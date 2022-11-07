– Кухта следит за "Локомотивом" и знает, что сейчас у команды не лучшие времена. Ян переживает за клуб и бывших партнеров. Надеемся, что "Локомотив" сможет исправить ситуацию и вернуться на прежний уровень, – приводит слова агента "РБ Спорт".
Чешский форвард Ян Кухта переходил в московский "Локомотив" в январе 2022 года из пражской "Славии". Ян отыграл в Москве полгода и минувшим летом вернулся в "Славию" на правах годичной аренды по семейным обстоятельствам. В текущем сезоне у Кухты насчитывается одиннадцать матчей за пражский клуб в чемпионате Чехии и квалификации Лиги конференций. У Яна четыре забитых мяча и две результативные передачи. В мае 2023 года "Славия" примет окончательное решение о выкупе игрока. Соглашение Кухты с московским "Локомотивом" действует до лета 2026 года.
Агент Кухты: Ян следит за "Локомотивом" и переживает за их результаты. Надеемся, клуб сможет исправить ситуацию
Агент Милан Мартинович, представляющий интересы форварда "Спарты" Яна Кухты, принадлежащего "Локомотиву" рассказал, следит ли футболист за результатами "железнодорожников".
Фото: Soccer.ru