"Было тяжело играть и с ЦСКА, и с "Ростовом", и со "Спартаком". Наверное, матчи со "Спартаком", по их накалу, по всему, что окружает их, по истории противостояния, были самыми равными и непростыми", - цитирует футболиста "Чемпионат".
"Зенит" и "Спартак" трижды сыграли между собой. Матч за Суперкубок завершился уверенной победой сине-бело-голубых (4:0), в игре 8-го тура Российской Премьер-лиги победа также досталась подопечным Сергея Семака (2:1). Однако в кубковой встрече петербуржцы уступили со счетом 0:3.
Клаудиньо: матчи "Зенита" со "Спартаком" были самыми равными и непростыми
Полузащитник "Зенита" Клаудиньо поделился мнением о соперниках питерцев в РПЛ.
Фото: Sport24