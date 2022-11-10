– "Спартак" ждет непростой матч. Хотя красно-белые сейчас сильнее и по составу и по игре, не говоря о том, где они находятся в таблице. Считаю "Спартак" фаворитом. Жду интересную игру и голы, – цитирует Кечинова "СЭ".
"Локомотив" примет на своем поле "Спартак" уже в эту субботу, 12 ноября. Стартовый свисток раздастся в 19:30 по московскому времени. "Железнодорожники" перед стартом очередного тура занимают четырнадцатое место в турнирной таблице РПЛ, располагаясь в зоне стыковых матчей, а красно-белые идут вторыми, отставая от лидирующего "Зенита" на шесть очков. В предыдущем туре "Локомотив" играл в Екатеринбурге с местным "Уралом" (2:2), а "Спартак" отправлялся на выезд в Сочи, также сыграв вничью с одноименным клубом (1:1).
Кечинов: "Спартак" ждет непростой матч с "Локомотивом"
Бывший футболист "Спартака" Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матча 17-го тура РПЛ с "Локомотивом".
Фото: Чемпионат.com