По данным источника, назначение специалиста наставником нижегородцев маловероятно. Сообщается, что руководство "Пари НН" контактировало с Гараниным, но тот в ходе переговоров заявил, что намерен взять паузу в тренерской деятельности.
При этом существует вероятность, что клуб сможет договориться с тренером.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация об уходе Гаранина из "Сочи". Официально о прекращении сотрудничества не объявлялось.
Галактионов объявил об уходе с поста главного тренера "Пари НН" днем ранее.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": назначение Гаранина тренером "Пари НН" маловероятно – тренер намерен взять паузу
Старший тренер "Сочи" Вадим Гаранин, вероятнее всего, не возглавит "Пари Нижний Новгород".
Фото: "Матч ТВ"