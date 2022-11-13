"Была ли заслуженной красная карточка? Нет", — цитирует футболиста Sport24.
Инцидент произошел на 79-й минуте встречи – в результате единоборства в штрафной ЦСКА форвард "Динамо" Константин Тюкавин упал на газон. Хавбек "армейцев" получил вторую желтую карточку в матче, в ворота красно-синих был назначен пенальти, который в итоге не был реализован.
Встреча завершилась победой "Динамо" со счетом 2:1.
Обляков – после поражения от "Динамо": красная карточка не была заслуженной
Полузащитник ЦСКА Иван Обляков поделился мнением о своем удалении в матче 17-го тура РПЛ против "Динамо" (1:2).
Фото: ПФК ЦСКА