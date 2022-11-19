"Шанс оказаться в тройке? И игроки, и тренеры команды максимально амбициозны. Мы будем ставить перед собой такую цель. И смотреть только вперёд, двигаться поступательно, стараясь в каждом матче выдать свой максимум", - цитирует наставника "Гудок".
Галактионов возглавил "Локомотив" в середине ноября. До ухода на зимний перерыв москвичи сыграют с "Краснодаром" и "Пари Нижним Новгородом" в Кубке России.
"Локо" набрал 8 очков в четырех матчах групповой стадии национального Кубка и идет на втором месте в группе A. В чемпионате России красно-зеленые с 13-ю баллами в активе располагаются в зоне стыковых матчей.
Галактионов: в "Локомотиве" мы ставим перед собой задачу оказаться в топ-3 РПЛ
Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов рассказал, какая цель стоит перед коллективом на оставшуюся часть сезона.
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