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Галактионов: в "Локомотиве" мы ставим перед собой задачу оказаться в топ-3 РПЛ

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Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов рассказал, какая цель стоит перед коллективом на оставшуюся часть сезона.
Фото: Getty Images
"Шанс оказаться в тройке? И игроки, и тренеры команды максимально амбициозны. Мы будем ставить перед собой такую цель. И смотреть только вперёд, двигаться поступательно, стараясь в каждом матче выдать свой максимум", - цитирует наставника "Гудок".

Галактионов возглавил "Локомотив" в середине ноября. До ухода на зимний перерыв москвичи сыграют с "Краснодаром" и "Пари Нижним Новгородом" в Кубке России.

"Локо" набрал 8 очков в четырех матчах групповой стадии национального Кубка и идет на втором месте в группе A. В чемпионате России красно-зеленые с 13-ю баллами в активе располагаются в зоне стыковых матчей.


Галактионов Локомотив
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