Голами за махачкалинцев отличились хавбек Мохаммад Джавад Хоссейннежад, форвард Гамид Агаларов и опорный полузащитник Хуссем Мрезиг. За "Ленинградец" мячи забили левый вингер Иван Петров и опорный полузащитник Анатолий Макаров.
"Динамо" одержало победу со счетом 3:2.
Товарищеские матчи
Голы: Джавад, 18, Агаларов, 26, Мрезиг, 86 - Макаров, 74, Петров, 80.
"Динамо" Мх победило "Ленинградец" в результативном матче
Махачкалинское "Динамо" одержало победу над "Ленинградцем" в контрольной встрече.
Фото: ФК "Ленинградец"