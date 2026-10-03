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"Динамо" Мх победило "Ленинградец" в результативном матче

Махачкалинское "Динамо" одержало победу над "Ленинградцем" в контрольной встрече.
Фото: ФК "Ленинградец"
Голами за махачкалинцев отличились хавбек Мохаммад Джавад Хоссейннежад, форвард Гамид Агаларов и опорный полузащитник Хуссем Мрезиг. За "Ленинградец" мячи забили левый вингер Иван Петров и опорный полузащитник Анатолий Макаров.

"Динамо" одержало победу со счетом 3:2.

Товарищеские матчи

Голы: Джавад, 18, Агаларов, 26, Мрезиг, 86 - Макаров, 74, Петров, 80.

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