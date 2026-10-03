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"Факел" победил белорусский "Витебск"

"Факел" одержал победу над "Витебском" в товарищеской встрече.
Фото: ФК "Факел"
Победу воронежскому клубу принес правый защитник Дарко Тодорович, забивший гол в конце первого тайма.

На данный момент "Витебск" занимает 7-е место в турнирной таблице белорусского чемпионата.

Товарищеские матчи

Гол: Тодорович, 40.

"Факел": Обухов, Эль-Мхассани (Турищев, 46), Габараев, Клейтон (Юрганов, 46), Журавлёв, Тодорович, Магомедов, Нетфуллин, Сутормин, Багамаев, Пуси (Гнапи, 46).

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