Агкацев - о Сперцяне в "Аль-Ахли": видимо, с европейскими клубами не получилось

Голкипер "Краснодара" Станислав Агкацев высказался о переходе своего бывшего одноклубника Эдуарда Сперцяна в "Аль-Ахли".

Фото: ФК "Аль-Ахли"

"Многие ждали, что он уедет в Европу? Видимо, с европейскими командами не получилось, но он поехал в большой клуб, в сильный чемпионат.