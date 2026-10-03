Агкацев - о Сперцяне в "Аль-Ахли": видимо, с европейскими клубами не получилось

"Многие ждали, что он уедет в Европу? Видимо, с европейскими командами не получилось, но он поехал в большой клуб, в сильный чемпионат.Не считаю Саудовскую Аравию слабой лигой. Он поехал в чемпионат, который хорошо смотрят. Большая вероятность, что он оттуда перейдет в хорошую европейскую команду", - сказал Агкацев Metaratings.
Эдуард Сперцян перешел из "Краснодара" в саудовский "Аль-Ахли" в конце июля. Сумма трансфера по версии СМИ составила 25 миллионов евро. На данный момент атакующий полузащитник провел за клуб 11 матчей, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи. Соглашение с игроком рассчитано до конца июня 2030 года.