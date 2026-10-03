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Агкацев - о Сперцяне в "Аль-Ахли": видимо, с европейскими клубами не получилось

Голкипер "Краснодара" Станислав Агкацев высказался о переходе своего бывшего одноклубника Эдуарда Сперцяна в "Аль-Ахли".
Фото: ФК "Аль-Ахли"
Станислав Агкацев считает, что армянский футболист имеет высокие шансы попасть в европейский чемпионат после игры за "Аль-Ахли".

"Многие ждали, что он уедет в Европу? Видимо, с европейскими командами не получилось, но он поехал в большой клуб, в сильный чемпионат.
Не считаю Саудовскую Аравию слабой лигой. Он поехал в чемпионат, который хорошо смотрят. Большая вероятность, что он оттуда перейдет в хорошую европейскую команду", - сказал Агкацев Metaratings.

Эдуард Сперцян перешел из "Краснодара" в саудовский "Аль-Ахли" в конце июля. Сумма трансфера по версии СМИ составила 25 миллионов евро. На данный момент атакующий полузащитник провел за клуб 11 матчей, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи. Соглашение с игроком рассчитано до конца июня 2030 года.

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