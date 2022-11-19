"Бердыев — профессионал высокого уровня, он очень сильный тренер, отличный тактик. Думаю, если он возглавит "Сочи", то они в будущем будут бороться с "Зенитом" за чемпионство. На мой взгляд, Курбан сможет вернуть "Сочи" на уровень прошлого сезона", - цитирует Рианчо "РБ Спорт".
Напомним, ранее появилась информация, что новым главным тренером "Сочи" может стать Курбан Бердыев. До этого сообщалось, что старший тренер "Сочи" Вадим Гаранин покинул клуб. Сейчас официально сочинцев возглавляет Александр Точилин. После 17 туров "Сочи" занимает девятое место в РПЛ, набрав 25 очков.
С лета этого года Бердыев возглавляет иранский "Трактор". После 11 туров его команда занимает седьмое место в турнирной таблице иранской Про-лиги. До этого специалист тренировал "Кайрат", "Рубин", "Ростов" и еще несколько клубов.
Рианчо: Бердыев - очень сильный тренер. Если он возглавит "Сочи", то они будут бороться с "Зенитом" за чемпионство
Экс-тренер "Спартака" Рауль Рианчо прокомментировал возможное назначение Курбана Бердыева в "Сочи".
Фото: ФК "Ростов"