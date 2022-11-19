Матчи Скрыть

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Балтика
1 - 0 1 0
ШинникЗавершен

Товарищеские матчи. Сборные

ОАЭ
2 - 1 2 1
КазахстанЗавершен
Албания
2 - 0 2 0
Армения2 тайм
X 10.5П2 100
Турция
1 - 0 1 0
ЧехияПерерыв
П1 1.35X 3.95П2 10
Гибралтар
1 - 0 1 0
АндорраПерерыв
П1 1.37X 3.6П2 11
Швеция
22:30
АлжирНе начат
П1 2.28X 3.25П2 3.3
Сделать ставку

Рианчо: Бердыев - очень сильный тренер. Если он возглавит "Сочи", то они будут бороться с "Зенитом" за чемпионство

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-тренер "Спартака" Рауль Рианчо прокомментировал возможное назначение Курбана Бердыева в "Сочи".
Фото: ФК "Ростов"
"Бердыев — профессионал высокого уровня, он очень сильный тренер, отличный тактик. Думаю, если он возглавит "Сочи", то они в будущем будут бороться с "Зенитом" за чемпионство. На мой взгляд, Курбан сможет вернуть "Сочи" на уровень прошлого сезона", - цитирует Рианчо "РБ Спорт".

Напомним, ранее появилась информация, что новым главным тренером "Сочи" может стать Курбан Бердыев. До этого сообщалось, что старший тренер "Сочи" Вадим Гаранин покинул клуб. Сейчас официально сочинцев возглавляет Александр Точилин. После 17 туров "Сочи" занимает девятое место в РПЛ, набрав 25 очков.

С лета этого года Бердыев возглавляет иранский "Трактор". После 11 туров его команда занимает седьмое место в турнирной таблице иранской Про-лиги. До этого специалист тренировал "Кайрат", "Рубин", "Ростов" и еще несколько клубов.


Рианчо Бердыев Сочи
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
"Балтика" обыграла "Шинник" и вышла на первое место в Первой лиге
Силкин: думаю, что с Узбекистаном не будет такой безобразной игры, как с Таджикистаном эксклюзив
Рианчо: Бердыев - очень сильный тренер. Если он возглавит "Сочи", то они будут бороться с "Зенитом" за чемпионство
Чалов - об отъезде из сборной: простудился, нет ничего конкретного
Грушевский - о Фуксе: ему пора выучить песню Игоря Николаева и рассказывать про 5 причин, которые мешают играть
Широков – о матче между Узбекистаном и Россией: лучше Первую лигу посмотреть, там больше ожиданий
Агент Тюкавина: Константин из "Динамо" пока никуда не собирается. Есть контракт, мы его выполняем
Галактионов: в "Локомотиве" мы ставим перед собой задачу оказаться в топ-3 РПЛ 7
Валерий Карпин – о критике от Мостового и Радимова: кто они, кого тренируют? 6
Ибрагимович: когда Руни играл с Роналду, то делал всю работу. Ему не отдавали должного
Чернов: "Зенит" – это всегда неудобный соперник. На матч будем настраиваться по-особенному
Карпин: нынешние соперники сборной России ниже уровнем? Узбекистан сильнее Словакии и Словении
Литвинов: критика после матча с Таджикистаном? Хотим абстрагироваться, не читать новости
Карпин: не пригласил бы Головина и Миранчука в сборную России, даже если бы игра была в Москве
Галактионов: "Локомотив" должен усилиться качественными футболистами в каждой линии
-